Amasya’da iki aracın çarpışması sonucu savrulan otomobil, demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Suda yaklaşık 50 metre sürüklenip ters dönen araçtaki anne ile kızı, itfaiyenin su altı kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nehir Kamışlı yönetimindeki otomobil, Saraydüzü Kışlası civarında kavşakta Fuat Sucuoğlu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Amasya’da korkunç kaza! Anne - kız kabusu yaşadı

ARABA YEŞİLIRMAK'A UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Künç Köprü ile yolun birleştiği noktada demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. 50 metreden fazla sürüklenerek ters dönen otomobilde can pazarı yaşandı.

Amasya’da korkunç kaza! Anne - kız kabusu yaşadı

ANNE - KIZ SON ANDA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı Kurtarma ekipleri, polis, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Nehir Kamışlı ile yanında bulunan annesi Hanife Kamışlı araçtan çıkartıldı. İtfaiyecilerin üniformalarını giydirdikleri anne ve kızı, duvardan sarkıtılan merdivenle yukarı tırmandı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Amasya’da korkunç kaza! Anne - kız kabusu yaşadı

Araç vinç yardımıyla nehirden çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazayı gören vatandaşlardan Abdullah Kartal, "Kaza sonrası otomobil nehre uçarak sürüklenmiş. İçindeki kadınları ekipler kurtardı" diye konuştu.

Amasya’da korkunç kaza! Anne - kız kabusu yaşadı

Haberle İlgili Daha Fazlası