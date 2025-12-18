Kaydet

Kırıkkale'de denetim levhasını görünce kurnazlık yaparak aracını park edip yolcu kapısından inen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Umut Tursun, havadan görüntü alan dronu hesaba katmayınca yakayı ele verdi. "Gafil avlandım" diyerek 18 bin 677 liralık cezaya razı olan genç, sergilediği rahat tavırlarla ekipleri şaşkına çevirdi. Önce elindeki ceza makbuzuyla polislerle gülerek hatıra fotoğrafı çektiren sürücü, ardından "Nazar değdi ama dosta gider" diyerek olay yerinde aracını 150 bin liraya satılığa çıkardı.

