Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda fakülte kuruldu, bazıları kapatıldı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alındı. Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler ve Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cengiz Arabacı atandı.

YENİ FAKÜLTELER KURULDU

Öte yandan kararla birlikte Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

YEDİTEPE FEN-EDEBİYAT KAPATILDI

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, VE Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi ise kapatıldı.

Bazı fakültelerin ise isimleri değiştirildi. İşte onlar;

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.