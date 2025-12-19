Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında 20 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da maç öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi, Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesini feshetti.

Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Laine'ye, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

