Konyaspor ile Rizespor yenişemedi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
15. dakikada sol kanattan topu getiren Augusto'nun ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarıya çıktı.
21. dakikada topla hareketlenen Andzouana'nın ceza sahsı dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
35. dakikada sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
45+1'de konuk takım öne geçti. Laci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.
84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.
90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.
Karşılaşma 1-1 berbere sona erdi.