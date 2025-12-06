SPOR SERVİSİ
İstanbul'da puanlar paylaşıldı: Eyüpspor 1-1 Kayserispor
Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme potasından uzaklaşma mücadelesi veren iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
- Maç Kasımpaşa'da oynandı. Hakem Yasin Kol'du.
- Ev sahibi Eyüpspor 51'inci dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Kayserispor 70'inci dakikada Laszlo Benes ile beraberliği yakaladı.
- Her iki takım da 13 puana yükseldi.
Son maçlarını kazanan ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı hakemi Yasin Kol düdük çaldı.
Ev sahibi, 51'inci dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Kayseri temsilcisi, 70'inci dakikada Laszlo Benes ile beraberliği yakaladı. Bu sonuçla iki ekip de 13 puana yükseldi.
