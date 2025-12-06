Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme potasından uzaklaşma mücadelesi veren iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son maçlarını kazanan ikas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı hakemi Yasin Kol düdük çaldı.

Yasin Kol

Ev sahibi, 51'inci dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Kayseri temsilcisi, 70'inci dakikada Laszlo Benes ile beraberliği yakaladı. Bu sonuçla iki ekip de 13 puana yükseldi.

İstanbulda puanlar paylaşıldı: Eyüpspor 1-1 Kayserispor

