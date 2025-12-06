Mustafa Destici kimdir, nereli, hangi partiden soruları gündemde yer buldu. Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı olarak uzun süredir aktif görev yapıyor. Hem akademik geçmişi hem de gençlik yıllarından itibaren çeşitli teşkilatlarda aldığı sorumluluklarla dikkat çeken Destici’nin hayatı kamuoyu tarafından merak edildi.

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR, NERELİ?

Siyasetçi olan Mustafa Destici 1966 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Kökeni Oğuzların Kayı Boyu’nun Kılıç aşiretine dayanan bir ailede yetişen Destici, eğitim hayatını Ankara’da sürdürdü. Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Akademik alanda ilerleyerek Gazi Üniversitesinde felsefe tarihi üzerine yüksek lisans yaptı ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kamu kurumlarında eğitimci olarak görev alan Destici, bir dönem gençlik ve kültür kuruluşlarında aktif sorumluluklar üstlendi. Uzun yıllardır Ankara’da yaşayan Destici, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa Destici kimdir, nereli, hangi partiden? Mustafa Desticinin hayatı ve biyografisi

MUSTAFA DESTİCİ HANGİ PARTİDEN, KAÇ YAŞINDA?

1966 doğumlu olan Mustafa Destici 59 yaşındadır. Siyasi kariyerine Büyük Birlik Partisi çatısı altında adım atan Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun davetiyle 2007 yılında partiye katıldı ve kısa süre içinde yönetim kadrosunda yer aldı.

Farklı dönemlerde MKYK üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulunan Destici, 2011 yılında yapılan olağanüstü kurultayda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi. 2011'den bu yana Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası