Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin partisinin Mardin İl Kongresi'nde "İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın." sözleri gündem olmuştu. Destici katıldığı bir yayında sözlerine açıklık getirirken, "İyi niyetli olan herkes bunu anladı." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"EVLİ OLANLARA ÖNCELİK VERİLSİN"

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici şunları söylemişti:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir."

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Yaptığı çıkışla kısa sürede gündem olan Destici, katıldığı bir yayında sözlerine açıklık getirdi. "Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu zaten anayasaya da aykırı." diyen Destici şu ifadeleri kullandı:

"İYİ NİYETLİ OLAN HERKES BUNU ANLADI"

"Biz neden bu ifadeyi kullandık? Bu konuya dikkat çekmek için kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Bizi arayıp tebrik eden var, teşekkür eden var. Art niyetliler de var. Bu art niyetliler bizi itibarsızlaştırmak için, sözümüzün değerini düşürmek için, bizi gençlerle karşı karşıya getirmek için birkaç tane niyeti bozuk olanlar kasıtlı olarak farklı lanse ettiler. İyi niyetli olarak değerlendirenlerden de payımıza düşeni alıyoruz. Bilerek bir yanlışın içinde olmadık. Hatamız olabilir, hatamızdan da geri adım atmasını biliriz."

