Altın fiyatlarında son dakika! 3 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.770 TL ve ons fiyatı 4.225 dolardan güne başlıyor. Dünkü kâr satışlarının ardından yön yeniden yukarı döndü. FED’den faiz indimi tahmini %89’a kadar çıkarken; analistler, ons için 4.265 doları ilk direnç olarak gösteriyor. Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdamının kasım ayında 7 bin artması bekleniyor. Tahminlere yakın veya daha kötü verinin, altın için pozitif olacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, dün %-0,63 değer kaybeden ve 4.205 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni güne daha pozitif bir başlangıç yapıyor. Ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 4.225 dolara yakın fiyatlamalar öne çıkıyor. Günlük prim de %0,50 civarında gerçekleşiyor.

3 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 3 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.770 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.888 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı 9.600 TL’den gerçekleşiyor.

FED BEKLENTİSİ ARTIYOR

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, bu ayki FED toplantısından faiz indirimi beklentileri artarak devam ediyor. Bugünkü anketlerde, 10 Aralık’taki kritik toplantıda 0,25 baz puanlık faiz indirimi %89,2 oranla fiyatlanıyor. Bu tahmin, son haftaların da en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Tahminlere paralel bir indirim halinde FED’nin faiz oranını %3,50-%3,75 bandına çekebileceği ifade ediliyor.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Küresel piyasalarda bugün, ABD’de açıklanacak kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam Raporu takip edilecek. Öte yandan ISM Hizmet PMI Endeksi de beklenen önemli veriler arasında yer alıyor.

Özel sektör İstihdamı önceki ay 42 bin kişi artmıştı. Kasım ayında ise 7 bin kişilik artış beklentisi öne çıkıyor. Son dönemin en düşük tahminine işaret eden bu beklentiye paralel ya da daha kötü bir veri halinde, “daha gevşek para politikası” öngörülerinin artabileceği ve altın fiyatlarının ivmelenebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, altın fiyatlarında son 2 haftada gerçekleşen yükselişin ardından belli dirençlere ulaşıldığını ve dünkü işlemlerde piyasadaki kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini belirterek, “Büyük resimde ABD’de daha düşük faiz oranı beklentisi devam ediyor ve bu tablo altın fiyatını destekliyor. Kısa vadede 4.165 dolar destek ve 4.265 dolar direnç olarak öne çıkıyor” şeklinde konuşuyor.

JEOPOLİTK RİSKLER

Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes için çabalar devam ederken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın elçisi Steve Witkoff’u kabul etti. ABD tarafından önerilen anlaşmanın ele alındığı 5 saatlik toplantının ardından, henüz tam mutabakata varılamadığı ifade edildi.

