Yeşilay Türkiye Tütün Raporu 2025, ülkemizde sigara bağımlılığının ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre, kadınlar sigarayı bırakmada erkeklerden daha başarılı olurken, yüksek bağımlılık ve erken başlangıç bırakmayı zorlaştırıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yeşilay tarafından hazırlanan Türkiye Tütün Raporu 2025, ülkemizde sigara bağımlılığının ulaştığı korkutucu tabloyu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütünün tespitlerine göre, her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Türkiye’de giderek tırmanan tütün bağımlılığının kişisel sorun olmaktan çıkıp ulusal güvenliği tehdit eden ciddi bir halk sağlığı krizi hâline geldiğini söyleyen Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç “En büyük endişemiz bağımlılığın başladığı yaş. Araştırmalar, her üç öğrenciden birinin hayatında en az bir kez sigara denediğini ve çoğunun 13 yaşından önce başladığını gösteriyor” dedi.

4 KİŞİDEN ÜÇÜ BIRAKAMIYOR

Yardım için YEDAM’a (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) tütün bağımlılığı sebebiyle başvuran kişilere ilişkin bilgilerin değerlendirilmesiyle oluşturulan “Yeşilay Türkiye Tütün Raporu 2025” verileri medya ile paylaşıldı. Tütün tehlikesinin alarm verici boyuta ulaştığını aktaran Doç. Dr. Dinç “Mücadelenin önündeki en önemli engel, sigara içmenin toplumda normalleştirilmiş olması. Tiryakilerin sadece yüzde 72’si sigara kullanımını gerçekten bir problem olarak görüyor. Sigarayı bırakmak isteyenlerin yüzde 74,5’i orta ve yüksek düzeyde nikotin bağımlılığına sahip. Yüksek bağımlılık seviyesi, bırakma girişimlerinin yüzde 77,5’inin bir yıldan kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Raporda yer alan diğer önemli tespitler ise şöyle:

En çok 40-50 yaş arasındaki kişiler sigarayı bırakmak için başvuruda bulunuyor.

Sigarayı bırakma isteğinde sağlık problemlerinin başlaması en önemli etken.

Tütün bağımlılığı tedavisine başvuranların çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Son yıllarda kadınların başvuruları da arttı.

Sigarayı bırakma konusunda kadınlar erkeklere göre daha başarılı.

Sigara bırakma programlarına başvuranların çoğunluğu evli.

Eğitim düzeyi düştükçe sigara kullanım oranı artıyor. Bununla bağlantılı olarak sigara bırakma ve tedaviye başvurma oranları ise belirgin şekilde azalıyor.

Erkekler kadınlara oranla daha erken yaşta sigaraya başlıyor. Bu da tedaviyi ve bırakmayı zorlaştırıyor.

Günlük sigara tüketim miktarı bırakma sürecini de etkiliyor. Günlük 10 adet sigara içen bireylerin bırakma oranlarının daha yüksek olduğu, günde 30 adet içenlerin ise daha zor bıraktığı görülüyor.

