Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesindeki tabur binasını restore ederek kültür-sanat dünyasının hizmetine sunacak. 300 kişi kapasiteli kütüphaneye merhum düşünür Cemil Meriç’in adı verilecek.

Esenler’deki tarihî tabur binası, “Cemil Meriç Kütüphanesi” olarak yeniden hayat bulacak. Belediye 15 Temmuz Millet Bahçesinde yüzyıllık askerî kışla içindeki tabur binasını aslına uygun restore ederek, yazar, sosyolog ve düşünür Cemil Meriç ismiyle modern bir kütüphaneye dönüştürüyor.

Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cemil Meriç ismiyle hizmet verecek kütüphaneyi kitaplarla dolu sıradan bir yapı olarak tasarlamadıklarını söyledi. Kitapların yanında açık ve kapalı bölümleriyle büyük okuma alanı olarak planlanan kütüphanenin büyük sosyal tesis ve kültürel mekân olarak inşa edildiğini aktaran Göksu, binada çalışma ve bilişim atölyeleri, robotik kodlama alanı, etüt salonları ve çocuk kütüphanesinin de yer alacağını kaydetti. Göksu, merkezin kendisini farklı bir kültürel dokunun ve kültür havzasının içerisinde bulmak isteyenlerin okuyacağı, yazacağı, aynı zamanda sosyal ve kültürel imkânlardan istifade edeceği bir mekân olarak yapıldığını belirtti.

Tarihî tabur binası kütüphane olacak

Binanın millet kıraathanelerinin de işlevini üstleneceğini vurgulayan Göksu, açık kısımlarıyla birlikte yaklaşık 40 bin metrekarelik bir çalışma ve etkinlik alanı oluşturduklarını aktardı. Başkan Göksu “Şehirde dönüşümü bir bütün olarak ele almak zorundayız. Sadece evler yaparak değil o evlerin içerisinde yaşayacak her bir insanımıza, onun zihinsel dönüşümüne, zihinsel inşasına katkı sunacak sosyal ve kültürel mekânları inşa ediyoruz” dedi. Cemil Meriç Kütüphanesinin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.

