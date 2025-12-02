Anadolu Ajansı
Kartını ATM'ye kaptırdı, güvenlik görevlisini bıçakladı
İstanbul Esenler'de, ATM'de kartının kalmasına sinirlenen şüpheli, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Görevli hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul Esenler'de ATM'ye kartı sıkışan bir kişi, sinirlenerek bankanın güvenlik görevlisini bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alındı.
- İstanbul Esenler'de bir kişinin ATM'ye sıkışan kartı nedeniyle sinirlendi.
- ATM'ye zarar veren şüpheli ile güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.
- Şüpheli güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.
- Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde Atışalanı Caddesi'nde İ.K, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BIÇAKLADI
Bunun üzerine sinirlenerek ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı. Şüpheli İ.K, yanında bulunan bıçakla B.E'yi yaraladı.
GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri İ.K'yi gözaltına alırken, yaralanan B.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
