Uzmanlar, Yunanistan’ın Ege ve Kıbrıs’ta Trump’ı devreye sokmaya çalıştığını belirterek “Bu Lozan’a da aykırı, artık ‘dur’ deme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, hâlen yürürlükte olan Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı olarak Ege’de yüzlerce adaya füze konuşlandıracaklarını açıklaması Ege’de tansiyonu yükseltti.

Uzmanlar Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklayan antlaşmaların Yunanistan’a yasal yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiğine dikkat çekiyor.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, artık Yunanistan’a ‘Dur’ deme zamanın geldiğini söyledi. Ekşi, Lozan Antlaşmasını hatırlatarak, Ege Denizi’ndeki adaların statüsünün net olduğunu ve silahlandırılmaması üzerine kurulduğunu ifade etti.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Yunanistan’ın ABD’nin adaları askerleştirme ve silah yığma politikasına sırtını dayayarak Türkiye’ye tehditte bulunduğunu ifade eden Ekşi, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği ülkeleri bir taraftan Türkiye’den kendi güvenliğini sağlamasını istiyor diğer taraftan da Yunanistan’ı şımartmaya devam ediyor. Türkiye, Yunanistan’a yönelen denizden ve kara sınırından göçü tutarken Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’na ve ulusal hukuka aykırı bir şekilde Ege Denizi’nde sürekli kriz oluşturması, adaları işgal etmesi, kayalıkları işgal etmesi kabul edilemez bir durumdur."

Türkiye’nin eski Atina Büyükelçisi Tugay Uluçevik ise şunları söyledi: "Yunanistan, şimdi ABD’de kendi şahsi emelleri ve ihtirasları için her uyuşmazlığa el atıp sonunda Oscar kazanma hevesinde olan Donald Trump’ın varlığından yararlanmaya çalışıyor. Benim endişem; yakında Ege’de bir kriz çıkarıp Trump’ın dikkatini tamamen Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna çekmek. Yunanistan, ABD’nin müdahalesini sağlamak hevesiyle Ege’de ve Doğu Akdeniz’de suları ısıtma hatta kaynama noktasına getirme peşinde."

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve komuta kademesi faaliyetleri TCG Kemalreis fırkateyninden takip etti.

DOĞU AKDENİZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı kapsamında “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri yapıldı. Faaliyete Azerbaycan gemiye çıkarma birliği, ABD terörle mücadele güvenlik timi, Pakistan ise deniz karakol uçağı ile katılımcı ülke olarak iştirak etti.

Tatbikata 19 ülke de gözlemci olarak katıldı. Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerinden gemi, denizaltı ve hava unsurlarının yanı sıra SAT ve SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu görev aldı.

