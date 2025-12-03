Karadeniz’de Montrö dâhil bütün uluslararası yükümlülükleri kararlılıkla uygulayan Ankara, bölgede art arda gerçekleşen saldırılar sonrasında Ukrayna’yı uyardı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldi. Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde iki tankere yapılan saldırıların ardından dün bir gemiye daha saldırı gerçekleşti. Rusya’dan Gürcistan’a giden ayçiçeği yağı yüklü “MIDVOLGA-2” isimli tanker, Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı. Saldırıda herhangi bir yangın çıkmadığı ve tahliye talebinin gelmediği açıklandı. Tankere saldırının nasıl gerçekleştiği konusunda resmî bir açıklama yapılmazken, geminin kamikaze insansız deniz aracıyla vurulduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, “MIDVOLGA-2” tankerine saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia etti. Karadeniz’de Rus tankerlerini hedef alan saldırılardaki artış ve bu saldırıların özellikle Türkiye açıklarında gerçekleşmesi, Ukrayna savaşının daha geniş alana yayılması endişesine yol açtı.

Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde ticaret gemilerinin hedef alınmasını, endişe verici bir tırmanma olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı ise harekete geçti. Türkiye’nin kıyılarına yakın bir noktada art arda gerçekleşen saldırılar sonrasında Dışişleri Bakanlığının Ukrayna makamlarıyla yakın temasa geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Ankara, Kiev yönetimini uyararak saldırıların derhâl durdurulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili, tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz” ifadeleriyle olayın ciddiyetine dikkat çekmişti.

RUSYA’NIN ‘GÖLGE FİLOSU’

Rusya, savaşın başlamasının ardından Batı müeyyidelerine karşılık ‘gölge tanker filosu’ kartına başvurmuştu. Moskova’nın gölge filo hamlesinin deşifre olmasının ardından gemiler kara listeye alınmaya başladı. Ancak Rusya, bu gemilerin yerine yenilerini ekleyerek müeyyideleri delmeye devam ediyor.

Türkiye kıyıları açıklarında Rusya’nın “gölge filosu”na ait Kairos ve Virat isimli tankerler de hasar görmüştü. Ardından iki Rus petrol tankerinin Karadeniz’de patlatılmasının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin ortak operasyonu olduğu ortaya çıkmıştı.

PUTİN'DEN GÖZDAĞI

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Rusya, (Karadeniz’de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Avrupa savaşmak istiyorsa, biz hazırız!”

