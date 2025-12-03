Moskova, ABD yaptırımları nedeniyle yük boşaltmakta zorlandığı için denizde bekleyen Rus petrolü üç ayda yüzde 21 artarak 180 milyon varili aştı. Sevkiyatlar yükselse de fiyatlardaki düşüş nedeniyle Rusya’nın ihracat gelirleri düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

ABD yaptırımları nedeniyle ham petrol sevkiyatlarını gerçekleştirmekte zorlanan Moskova’nın, denizde bekleyen petrol miktarı üç ayda beşte bir arttı.

Bloomberg'den edinilen bilgilere göre Rusya, günlük 3 milyon varilin üzerinde sevkiyatı sürdürse de, yüklerin boşaltılması giderek zorlaşıyor.

YOLCULUK SÜRESİ 12 GÜNE FIRLADI

Pasifik kıyısındaki Kozmino’dan Çin limanlarına gönderilen başlıca ESPO ham petrolünün yüklemeden boşaltmaya kadar olan ortalama yolculuk süresi, Ağustos ayındaki sekiz günün biraz üzerinden Kasım’da 12 günün üzerine çıktı.

Bu gecikmeler, Kasım sonunda tankerlere yüklenmiş Rus petrolünün 180 milyon varili aşmasına yol açtı. Bu rakam, son üç ayda yüzde 21 artışa işaret ediyor. Uzun süre bekleyen gemilere ek olarak bazıları daha uzun rotalara yöneliyor.

En az iki Urals yüklü tanker, Kızıldeniz’den geçmek yerine Afrika’nın güney ucundaki Ümit Burnu’nu dolaşarak Asya’ya ilerliyor. Diğer bazı gemiler ise Hindistan’ın batı kıyılarındaki ilk varış noktalarından saparak yolculuklarını uzatıyor ve yüklerini denizde daha uzun süre tutuyor.

Tarihsel kargo boşaltımlarında yapılan revizyonlar, denizdeki Rus petrolünün miktarını genel olarak azalttı

RUS PETROLÜNÜN DENİZDE BİRİKMESİ

Ağustos sonundan bu yana denizde bekleyen Rus ham petrolü %21 artarak 180 milyon varilin üzerine çıktı.

Aynı dönemde deniz yolu ham petrol akışı altı haftanın ardından ilk kez arttı. Bloomberg’in takip verilerine göre Rusya, 30 Kasım’da sona eren dört haftada günde 3,46 milyon varil sevk etti. Bu, önceki döneme göre günlük yaklaşık 210 bin varil artış anlamına geliyor.

Bu artış, ABD’nin Ekim ayında Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulamasından bu yana ilk yükseliş oldu.

Ancak söz konusu sevkiyat artışı, ham petrol fiyatlarının dokuzuncu haftada da düşmesiyle dengelendi ve Rusya’nın deniz yoluyla yaptığı ihracatın değeri Ocak 2023’ten beri en düşük seviyede kaldı.

Kargo yüklemesinin tamamlanma tarihine göre. Kazakistan'ın KEBCO sınıfı olarak tanımlanan yükleri taşıyan gemiler hariçtir

HAM PETROL SEVKİYATLARI

30 Kasım’da sona eren haftada 35 tanker toplam 27,61 milyon varil Rus petrolü yükledi. Bu, önceki haftadaki 30 gemide 22,78 milyon varile göre belirgin bir artışa işaret ediyor.

Günlük ortalama ise 3,94 milyon varil oldu; bu, neredeyse üç ayın en yüksek seviyesi. Aynı hafta Kazakistan’ın Kebco tipi ham petrolünden de bir kargo gönderildi.

Pasifik’te Kozmino limanındaki yüklemeler normale dönerken, De Kastri’den sevkiyatlar düşük kaldı. Murmansk’tan yapılan Arktik sevkiyatlar birkaç haftalık durgunluğun ardından toparlandı. Baltık ve Karadeniz’den yapılan Urals sevkiyatları da arttı.

Haftalık değerler, haftalık ortalama Argus fiyatı ile ihracat hacminin çarpılmasıyla hesaplanır. Baltık ve Arktik ihracatları için Urals Baltık fiyatları, Novorossiysk için Urals Karadeniz fiyatları ve tüm Pasifik sevkiyatları için ESPO fiyatları kullanılır

İHRACATIN DEĞERİ

Kasım’ın son 28 gününde Rusya’nın ihracat gelirleri dört haftalık ortalamada 1,13 milyar dolarda sabit kaldı; hacim artışı fiyat düşüşünü dengeledi.

Baltık çıkışlı Urals fiyatı varil başına 2,80 dolar azalarak 43,52 dolara, Karadeniz çıkışlı olanlar ise 3,60 dolar düşüşle 41,12 dolara geriledi. ESPO’nun Pasifik fiyatı da 1,90 dolar düşerek 53,92 dolar oldu. Hindistan’a teslim fiyatları ise mart 2023’ten bu yana en düşük düzeye, 58,66 dolara indi.

Haftalık bazda ihracat değeri, sevkiyattaki sıçramayla birlikte, fiyatlar düşmesine rağmen %17 artarak 1,19 milyar dolara çıktı.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verileri

ASYA’YA SEVKİYATLAR

Kasım sonunda Asya’ya yönelik sevkiyatlar (nihai varış göstermeyen gemiler dahil) günlük 3,27 milyon varile yükseldi.

Çin ve Hindistan’a giden petrol düşüyor gibi görünse de, nihai rotasını belirtmeyen gemilerin artması bu görünümü dengeledi. Birçok tanker, rotasını açıkça göstermeden Arabistan Denizi'ni geçiyor; bazıları ise boşaltmaya yanaştıktan sonra bile varış bilgisi belirtmiyor.

