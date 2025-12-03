Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi (BEVFAM), Türkiye’nin görsel hafızasını geleceğe taşıyacak bir merkez olarak İstanbul Modern’de açıldı. Arşivler dijitalleştirilip araştırmacılarla buluşturulacak, koleksiyona internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Fotoğraf kültürünü ve Türkiye’nin görsel hafızasını geleceğe taşıyacak bir girişim hayata geçti.

Bülent Eczacıbaşı Vakfının bünyesinde 2023’te kurulan Fotoğraf Araştırma Merkezi (BEVFAM), fotoğraf arşivlerinin muhafazası, dijitalleştirilmesi ve araştırmacılarla buluşturulması hususunda Türkiye’deki merkezlerden biri olarak açıldı.

BİRÇOK İSMİN ARŞİVİNİ BÜNYESİNE KAZANDIRDI

İstanbul Modern Sanat Müzesi çatısı altında yer alan BEVFAM; şimdiden Mehmet Bayhan, Tuğrul Çakar, Nusret Elgin, Nusret Nurdan Eren, Sinan Koçaslan, Robert John Marshall, Mert Rüstem, Gülnur Sözmen ve Sinan Turan gibi isimlerin arşivlerini bünyesine kazandırdı.

BEVFAM’ın açılış toplantısında konuşan Bülent Eczacıbaşı, merkezin görevinin sadece arşivleri korumak değil; aynı zamanda araştırmacıların, akademisyenlerin ve kamunun erişimine açarak bu malzemeleri yaşayan bir bilgi kaynağına dönüştürmek olduğunu söyledi. BEVFAM koleksiyonuna www.bevfam.org web adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

