Arjantin’in Mar del Plata kentinde gazeteci olan bir kadın, manzara fotoğrafı çektiği sırada uçurumun kenarındaki eski bir merdivenden düştü. Yaklaşık 25 metrelik yükseklikten yuvarlanan kadının cansız bedeni kayalık bir alanda bulundu. Olay, 'kazara ölüm' olarak nitelenirken, incelemeler sürüyor.

Arjantin’in Mar del Plata kentinde ailesiyle birlikte turistik bir gezi yapan 33 yaşındaki Leticia Lembi, uçurumun kenarında fotoğraf çektiği esnada dengesini kaybederek düştü.

Manzara fotoğrafı çekerken kabusu yaşadı! Genç gazeteci feci şekilde hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhhar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kadının cansız bedeni düştüğü yerden 25 metre aşağıdaki kayalık alanda bulundu.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Gazeteci olduğu bildirilen Lembi, trajik kazadan sadece birkaç saat önce kazanın gerçekleştiği Mar del Plata’ya yaklaşık 16 kilometre mesafede çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.

Leticia Lembi

Yaklaşık 25 metreden yuvarlandığı bildirilen talihsiz kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcı Carlos Russo, incelemelerin ardından olayı ‘kazara ölüm’ olarak nitelendirdi.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası