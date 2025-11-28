Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi’nin (Model OIC) 5’incisi İstanbul’da başladı. 55 ülkeden gelen 450 genç, dünya gündemini ilgilendiren konular üzerine çözüm önerileri geliştirecek. ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

ALİ TÜFEKÇİ - İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi (Model OIC High School Summit) İstanbul Grand Cevahir Otel’de başladı.

Açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Yelkenci, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Av. Şaban Kurt katıldı.

Zirvede, 55 ülkeden gelen liseli gençler 1 Aralık tarihine kadar dört farklı konu başlığını ele alacak. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin simüle edildiği oturumların ardından Afrika, Arap coğrafyası, Türkiye ve Asya bölgelerini temsilen dört genç delege tarafından “İstanbul Deklarasyonu” sunulacak.

Önemli yöneticiler, akademisyenler ve gençlik liderlerinin katıldığı zirvede farklı kategorilerde toplam 19 ödül verilecek.

“KARARLAR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E GÖNDERİLİYOR”

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan ICYF Başkanı Taha Ayhan, programın tamamen liseli gençler tarafından organize edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu programın A’dan Z’ye tamamını liseli gençlerimiz yapıyor. Beyoğlu İmam Hatip Lisesi’nden gençlerimiz bu işi üstlenmiş durumda. Biz burada sadece kolaylaştırıcı rolündeyiz. Bir programı beş kez üst üste yapmak kolay değil. Gençler bu organizasyonda büyük bir istikrar örneği gösteriyorlar.”

ICYF Başkanı Taha Ayhan sorularımızı cevapladı

Ayhan, zirvenin gençler için diplomasi dünyasına atılan ilk adım niteliğinde olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Bu sene 45 ülkeden 250, Türkiye’deki 20 imam hatip lisemizden de yaklaşık 200 öğrencimiz var. Yani toplamda 450 gençle İslam dünyasının meselelerinin birçok boyutunu ele almış oluyoruz. Buradan çıkan sonuçları da hem Birleşmiş Milletler’e hem de İslam İşbirliği Teşkilatı’na karar tasarısı olarak iletiyoruz.”

Zirve hafızlık yarışması birincisinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

"BU YILIN TEMASI: ADALET"

Ayhan şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler’den sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası örgütü. Krallar, başbakanlar, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı İİT zirveleri, iki ya da en fazla üç yılda bir düzenleniyor. Gençler ise bu zirveyi burada tüm detaylarıyla simüle ediyor.

Alt komisyonlar, uzmanlar toplantıları ve komitelerin ardından, kapanış zirvesi ve bildirgesi hazırlanacak. Bu yılın ana teması “adalet”. Özellikle son iki yıldır gündemde olan soykırım olaylarına dikkat çekilerek, faillerin uluslararası adalet önünde yargılanması hedefleniyor."

5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi açılış programı

"HAYAL OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ PROJELER GERÇEĞE DÖNÜŞECEK"

Gençlerin gündeme alacağı başlıklar hakkında da bilgi veren Ayhan, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) ile İslam Çevre Bakanları Komitesi’ne (ICEM) dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Savunma sanayinde işbirliği konusu oldukça kıymetli. İmam hatip lisesinde okuyan gençlerimiz arasında sayısal alanlara yönelenenler var. Yine mesela iklim değişikliğiyle mücadele var. İklim değişikliği tüm dünyanın ortak bir konusu. Sadece Türkiye'nin sadece Amerika'nın sadece Hindistan'ın sorunu değil. Bu noktada bir ümmet cevabı verebilmek için bugünden bir araya gelen gençlerimizi görüyoruz.

Bu nedenle burada geliştirilecek işbirliği fikirleri, 5, 10, 15 yıl sonra icraata geçmiş olacak. Bugün burada İslam coğrafyasının gençlerinin konuştukları belki hayal olarak gördüğümüz projelerin de gerçeğe dönüşmesine vesile olacak."

ICYF Başkanı Taha Ayhan

Taha Ayhan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Yelkenci'ye hediye takdim etti

55 ülke bayrakları salonda yerini aldı.

ICYF başta olmak üzere zirveyi destekleyen kurum temsilcileri

ICYF 55 ülkenin lise gençliğini İstanbul’da buluşturdu: Kararlar Birleşmiş Milletler’e gönderilecek





ALİ TÜFEKÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası