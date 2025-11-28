PFDK ceza verdi, Galatasaray harekete geçti: Roland Sallai kararı
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na başvurarak, Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Roland Sallai'ye verilen iki maçlık cezasının düşürülmesini talep edecek.
- Roland Sallai, Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gördü.
- PFDK, Sallai'ye iki maç ceza verdi.
- Galatasaray, cezanın düşürülmesi için TFF Tahkim Kurulu'na başvuracak.
- Galatasaray, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları nedeniyle sağ bek sıkıntısı yaşıyor.
Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) geldi. Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip oyuncuya yönelik yaptığı ciddi faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Roland Sallai, iki maçla cezalandırdı.
GALATASARAY, TAHKİM'E GİDİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak olan sarı-kırmızılı kulüp, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43'üncü maddesi uyarınca' verilen Macar kanat oyuncusunun iki maçlık cezasının düşürülmesini isteyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ceza, oyunun akışı içinde meydana gelen, kasıt unsuru bulunmayan pozisyonda olmasına rağmen, üst sınırdan ve en ağır şekilde uygulanmıştır. Başka maçta rakip takım oyuncusunun benzer hareketine faul bile çalınmaması, cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır" denilmişti.
SAĞ BEK KRİZİ
Fenerbahçe ile 1 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Sallai'nin kart cezasının yanı sıra Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sebebiyle sağ bek sıkıntısı çekiyor.