Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez hakem Kurulu (MHK), 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Yasin Kol'un düdük çalacağını duyurdu. Trabzon bölgesi hakemi Kol, kariyerinin 4'üncü derbisine çıkacak. 37 yaşındaki hakemin yönettiği derbilerde, ne Fenerbahçe ne de Galatasaray galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. MHK, saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleye Yasin Kol'u atadı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Yasin Kol

YASİN KOL İLE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GALİBİYETİ YOK

Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide ilk defa düdük çalacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilerinde iki defa görev alan Kol, bir defa da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetti. Yasin Kol'un orta hakem olduğu karşılaşmalarda; siyah-beyazlılar 2 galibiyet ve bir beraberlik, sarı-kırmızılılar bir beraberlik ve bir mağlubiyet, sarı-lacivertliler ise bir yenilgi aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 0-0 sonuçlandı

BU SEZON 7 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

MHK, Yasin Kol'a 2025-2026 sezonunda 7 karşılaşmada görev verdi. Kol, geride kalan haftalarda Galatasaray'ın iki, Fenerbahçe'nin de bir maçını yönetti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Göztepe ile oynadığı mücadele ise 0-0 sonuçlandı. Kol, bu sezon son olarak Süper Lig'in 12'inci haftasında 9 Kasım Pazar günü oynanan Samsunspor-Eyüpspor karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray 32 puanla lider, Fenerbahçe 31 puanla ikinci sırada bulunuyor

Yasin Kol'un, kariyerinde görev aldığı derbiler şöyle:

29 Mart 2025

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

04 Mayıs 2025

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

04 Ekim 2025

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası