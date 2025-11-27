Süper Lig lideri Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi sarı-kırmızılı takımın önemli eksikleri dikkat çekiyor. Gazeteci Şansal Büyüka, sakatlığı sebebiyle son iki maçta forma giyemeyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, ev sahibinin liderlik şansına vurgu yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık sürpriz yenilgiyi yorumlayan gazeteci Şansal Büyüka, Trendyol Süper Lig'de 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Şansal Büyüka

"OSIMHEN VE YUNUS YOKSA TAKIMIN HIRSI DÜŞÜYOR"

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Büyüka, "Galatasaray, derbi öncesi sanki aktif bir dinlenme yaptı. Başka bir açıklama bulamıyorum. Osimhen yoksa Galatasaray'ın öfkesi, hırsı, patama gücü çok ağır bir darbe alıyor. Yunus (Akgün) yoksa futbol aklı iflas ediyor. İkisi de yoktu Galatasaray'ı gördük. Şartlar ne olursa olsun kazanılması gereken bir maçtı. Gereken hırsı ortaya koyamadılar. 464 pas yapmış Galatasaray, yüzde 66 ile oynamış. Icardi, 8 defa topla buluşmuş. Kaleci Uğurcan (Çakır), daha çok topla oynamış. Icardi ile maç boyu devam etmek zorunda kaldın, işte orada eksikler ortaya çıktı. Takımın tamamı kötüydü. Resmen dinlendiler, hepsini eleştiriyorum" dedi.

Mauro Icardi

DERBİDE AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Ünlü spor yazarı, Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili, "İki takımın da avantajarı ve dezavantajları var. Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 maçta sadece bir defa kaybetti. Fenerbahçe lilk defa iderlik şansını yakaladı, kazanırsa iki puan öne geçecek. 'Şimdi değilse ne zaman?' demek lazım. Galatasaray'ın avantajı rakibine oranla iki gün fazla dinlenecek olması. Bence Osimhen ve Lemina, ilk 11'de oynayacak. Osimhen'in duruşu bile yeter. Galatasaray'da Osimhen olsun, ne olursa olsun. O kadar vazgeçilmez bir oyuncu. İki takımın savunmalarını da beğenmiyorum. Orta sahada Fenerbahçe, Galatasaray'dan güçlü. Galatasaray'ın hücum gücü ise yadsınamaz. Yakın zamanda Fenerbahçe için şartların bundan daha elverişli olduğu bir maç yoktur" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen

GÖKHAN KARATAŞ

