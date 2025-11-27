Victor Osimhen'in yokluğunda Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de forma giyen Mauro Icardi, hayal kırıklığı yaşattı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve 'yeni sözleşme' tartışmasıyla gündemden düşmeyen Arjantinli futbolcu, istatistiklere de yansıyan düşük performansıyla dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu Union Saint-Gilloise maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen 17 defa topla buluşabilen Mauro Icardi, gol bölgesinde çok etkisiz kalırken, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

AVRUPA'DA 8 MAÇTIR SESSİZ

Yaşadığı fiziki problemler nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 12 maçta 595 dakikada 7 gol kaydetmesine rağmen aynı performansını Avrupa'ya taşıyamıyor.

Icardi, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 12 karşılaşmada forma giydi ve sadece 2 gol kaydetti. Bu sezon 5 maçta 764 dakika süre alan 32 yaşındaki futbolcu, son 8 maçta fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Icardi, son golünü 23 Ekim 2024 tarihinde Elfsborg'a karşı 4-3 kazanılan müsabakada attı.

Mauro Icardi, Avrupa kupalarında son golünü 13 ay önce attı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Union Saint-Gilloise karşısında rakip stoperlerin arasında kaybolan Mauro Icardi, gol pozisyonuna giremedi. Sakatlık sonrası eski günlerini mumla aratan yıldız santrfor ile ilgili fizik kapasitesi sebebiyle sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

GÖKHAN KARATAŞ

