Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığında Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizdi. Sakatlık sonrası eski günlerini mumla aratan Arjantinli yıldız, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Union Saint Gilloise'ya 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılarda 90 dakika sahada kalan Mauro Icardi, etkisiz görüntüsüyle eleştirilerin odağında yer aldı. Sakatlık sonrası sezon başında takıma dönmesine rağmen fizik olarak istenen seviyeye ulaşamayan Arjantinli yıldız, 1 Aralık'ta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisi için paylaşımda bulundu.

"BÜYÜK MEYDAN OKUMA"

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in yokluğunda Belçika temsilcisine karşı beklentileri karşılayamayan dünyaca ünlü futbolcu, Union Saint Gilloise maçındaki görüntülerine Instagram hesabında yer verirken, "Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom" mesajını yazdı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiriyor

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURU

Sezon sonu sona erecek sözleşme konusuyla gündemden düşmeyen Icardi'nin; sarı, kırmızı kap ve aslan emojileri de kullandığı paylaşım kısa sürede 250 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Icardi'nin Instagram paylaşımı

GÖKHAN KARATAŞ

