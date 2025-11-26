Kayseri'de miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kaynanasını silahla vurarak öldüren şahıs intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 35 yaşındaki S.U. ile 60 yaşındaki kaynanası M.M. arasında 'miras meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini vurdu.

Miras kavgası faciayla bitti! Kaynanasını öldürüp intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası