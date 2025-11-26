Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir pideciye denetime gelen ekipler, dükkandaki gizli bölmeden içeri girince mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Hijyen kurallarının ve vatandaşın sağlığının hiçe sayıldığı dükkan mühürlendi. Vatandaşlar, "Kimse kimsenin sağlığıyla oynayamaz. Bu görüntüler kabul edilemez. Mühürlenmesi çok doğru" diyerek duruma tepki gösterdi.

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin Atatürk Caddesi üzerindeki pide imalathanesinde yaptığı denetimde, ekiplerin tesadüfen fark edip tabandan açılan kapağın dar geçitten indiği ve burada kötü koku, hijyen dışı ekipmanlar ve bakımsız bir alanla karşılaştığı görüntüler gündem oldu. Sağlık skandalı yaşanan iş yeri Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü Abdürrahim Altıntaş'ın talimatı ile anında mühürlendi.

Vatandaşlar, hem sosyal medyada hem sokakta tepkilerini dile getirdi. İş yerinin kapısı mühürlenerek, "5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği bu işyeri hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla faaliyetten men edilmiştir" yazısı asıldı.

"KİMSE KİMSENİN SAĞLIĞIYLA OYNAYAMAZ"

İş yerinin önünde yazıyı gören vatandaşlar, "Kimse kimsenin sağlığıyla oynayamaz. Bu görüntüler kabul edilemez. Mühürlenmesi çok doğru" dedi.

"BELEDİYEYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ, TACVİZ VERMİYORLAR"

Başka bir vatandaş ise "Bize dışarıdan pek temiz gelmiyordu. Nasıl da para kazanıyorlar. Sıcak satış olmuyordu ama toplu yemek veriyorlardı herhalde mevlitlere. İçeride kedi beslendiğini duyduk. Bazen kedi beslendiğini görüyorduk. Demek ki böyle para kazanılıyormuş. Belediyeye teşekkür ediyoruz, taviz vermiyorlar" şeklinde konuştu.

"BU TÜR UYGULAMALAR DEVAM ETSİN"

Cengiz Korum ise "Kimsenin bir başkasının sağlığıyla oynamaya hakkı yok. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz. İlgilendiği için. Bu tür uygulamalar devam etsin. Sağlığımız her şeyden önemli" diye tepki gösterdi.

Belediyenin imalathane üzerindeki mühür ve denetim sürecinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan diğer kurumların da söz konusu işletme hakkında işlem başlattığı öğrenildi.

MESUT SAHİN

