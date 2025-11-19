Kayseri’de abla ve kardeş, 3 gün arayla evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan iki genç, aynı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşti. Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan 18 yaşındaki T.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden atlamıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Kayseri’de 3 gün arayla dehşet: Abla ve kardeş aynı pencereden atladı

3 GÜN SONRA KARDEŞİ ATLADI

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, T.Ö.'nün kardeşi S.Ö. de (17) ablasının atladığı pencereden atladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.Ö. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ablasının tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

3 gün arayla aynı yerden atlayan ve ağır yaralanan 2 kardeşin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

