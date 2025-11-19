TBMM Genel Kurulu’nda, suça sürüklenen çocukların durumunu çok yönlü incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, özellikle Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle yeniden tartışmaya açılan 18 yaş altı çocukların suça karışması konusunu, koruyucu ve önleyici mekanizmalar çerçevesinde değerlendirecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi onaylandı.

22 üyeden oluşacak komisyon, 3 ay boyunca görev yapacak ve çocukların suça karışmasının nedenlerini, mevcut mevzuat ve uygulamaları ile kurumlar arası işleyişi kapsamlı şekilde inceleyecek.

Komisyonun, koruyucu-önleyici politikalar, eğitim ve sosyal destek mekanizmaları, bağımlılıkla mücadele, çocuk adalet sistemi ve rehabilitasyon süreçleri gibi başlıklarda inceleme yapması; kurumlar arası koordinasyon, veri toplama ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesine dönük öneriler geliştirmesi bekleniyor.

HER KURUMDAN BİLGİ ALINACAK

Çalışmalar kapsamında ilgili bakanlık ve kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve akademisyenlerden bilgi alınması; çocuklara yönelik hizmet verilen alanlarda saha ziyaretleri yapılması ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

3 AYLIK RAPOR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Komisyon, 3 aylık çalışma süresinin sonunda bulgularını ve politika önerilerini içeren kapsamlı bir raporu Genel Kurul’a sunacak.

Raporun, yasama faaliyetlerine ve idari düzenlemelere ışık tutması amaçlanıyor.



ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası