Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarını beceri temelli bir yapıya göre yeniledi. Bakanlık, öğrenme-öğretme süreçleriyle birlikte ölçme ve değerlendirme ile izleme mekanizmalarını da bu bütüncül anlayış doğrultusunda yeniden ele aldı.

Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, öğrencilerin gelişimine ilişkin düzenli geri bildirim sunması ve sağlıklı, anlamlı veriler üretmesi hedeflendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak birinci sınıf öğrencileri için gelişim raporu uygulamasını başlattı.

Bu çerçevede Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise kademelerinde (5, 6, 9 ve 10. sınıflar) karnenin yanında süreç odaklı gelişim raporu uygulamasını gündemine aldı. Söz konusu uygulama, 8-9 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı’nda Bakanlık gündemine alındı ve il müdürleriyle istişare edildi.

YIL SONUNDA VERİLECEK

Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirmelerde, okul öncesi kademesinde Beceri Edinim Raporu ve Gelişim Raporu ile ilkokullarda Gelişim Raporu uygulamasının devam edeceği; ortaokul ve liselerde ise karne verilmesinin yanı sıra öğrencilerin zihinsel ve sosyal-duygusal gelişimlerinin yıl boyunca izlenmesi, gelişim raporlarının ise tüm kademelerde eğitim öğretim yılı sonunda verilmesinin daha uygun olacağı yönünde görüş oluştu. Bakanlığın bu yönde resmî yazıyı önümüzdeki günlerde illere göndereceği öğrenildi.

