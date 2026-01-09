İşçilerin grev yaptığı Buca Belediyesi'nde CHP'li başkan Görkem Duman'ın sevgilisiyle Tayland tatiline gitmesi büyük tepki çekmişti. Harekete geçen CHP, belediye başkanlarının izin almadan yurt dışına çıkmasını yasakladı. Açıklamada işçiye borcu olan belediye başkanlarının yurt dışına çıkmak için izin talep etmemeleri istendi.

CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşların yatmadığı gerekçesiyle temizlik işçileri greve çıkarken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland’a tatile gitmesi ve buradan paylaşımlar yapması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

ONAY ALMADAN GİDEMEYECEKLER

Konunun gündemde geniş yer bulmasının ardından CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Genelgeyle birlikte belediye başkanlarının yurt dışı seyahatlerine düzenlemeler getirildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in imzasını taşıyan genelgede; başkanların planlarını önceden bildirmesi ve onay alması gerektiği belirtildi.

"İŞÇİYE BORCUN VARSA YURT DIŞINA ÇIKMA"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerinde (sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarımızın günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere) resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza mutlaka bilgi vermeleri ve Genel Merkezden onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlamamaları ve/veya gerçekleştirmemeleri gerekmektedir.

Buca Belediye Başkanı Duman'ın yurt dışı tatili gündem olmuştu

- İş yavaşlatma, grev veya benzeri çalışma düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamaları,

- Yurt dışı ziyaret izin başvurularında, belediye personeline herhangi bir borcun bulunmamasına azami özen gösterilmesi,

"AİLE BİREYLERİNİN MASRAFLARI KİŞİSEL HESAPLARDAN ÖDENECEK"

- Belediye başkanlarının yurt dışı programlarına aile bireyleri veya diğer misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması, hususlarına titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda belediye başkanlarımızın zorunlu olmadıkça herhangi bir yurt dışı programı yapmamaları konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim"

