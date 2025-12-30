CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşların yatmadığı gerekçesiyle temizlik işçileri greve çıkarken Belediye Başkanı Görkem Duman, sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland’a tatile gitti. Tatilden görüntüler ortaya çıkarken Duman'a sosyal medyada tepki var.

Belediye işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışına tatile çıkması büyük tepki çekti.

ART ARDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan'la Tayland’ın ünlü Phuket Adası’na giden Duman'a ait görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Görüntüler gündem olurken belediye binası önünde devam eden grevi hatırlatan vatandaşlar, belediye başkanına tepki gösterdi.

İşçiler grevde, Buca Belediye Başkanı sanatçı sevgilisiyle tatilde! Görkem Dumana tepki büyük

"BUNUN ADI İHANETTİR"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır da bu duruma tepki göstererek, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" dedi.

