Sebze ve meyvede hızla yükselen fiyatlara dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, müstahsil makbuzlarında yapılan “kalem oyunlarının” gerçek fiyatı gizlediğini belirterek çözümün dijital takip sistemi olduğunu söyledi. Ağaoğlu, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının denetim ve dijital izleme ile önlenebileceğini vurguladı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışlar yeniden gündeme gelirken tüketici tarafında durum daha da zorlaştı. Gıda enflasyonu yıllık yüzde 36,44 ile zirvedeki yerini korudu.

Marketlerde patlıcanın kilosu 180, kabağın kilosu 110, domatesin kilosu 90 lira oldu. Meyve raflarında da muzun kilosu 100, mandalinanın 60, portakalın kilosu 55 liraya dayandı.

Gazetemize konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Küreselde fiyat düşmeleri veya tek rakamlı artışlara rağmen bizim ülkemizde patlıcan, kabak, taze fasulye, yeşil biber, salatalık, domates gibi tarımsal ürünler çift ve üç rakamlı fiyatlarla satılıyor. Kamuoyunda Yeni Hal Yasası olarak bilinen 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun taslağının gecikmesi bu tür ahlak yoksunu fırsatçılara imkân tanıyor” dedi.

MAKBUZLAR YERE ATILIYOR

Müstahsil makbuzuna yazılan yanlış değerlerin ürünün gerçek fiyatını gizlediği söyleyen Ağaoğlu bu durumun müstahsilin zarar etmesine ve tüketicinin aldatılmasına yol açtığına dikkat çekti. Ağaoğlu “Bu makbuzlar halden çıkmak için kullanılıyor sonra yerlere atılıyor. Bu noktada başta piyasada hakim durumda olan zincir marketlerin toptancı şirketleri, gerekse aracı kurumlar uyguladıkları fahiş kâr oranlarıyla hem üreticiyi, hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Çiftçiler ürününü maliyetinin altında satmakta, tüketicilerin ise yüksek fiyat nedeniyle bütçeleri zorlanıyor. Uygulanan yüksek fiyatlarla tüketiciler satın almayınca ürünlerin önemli bir bölümü tezgahta çürüyor ve çöpe gidiyor” diye konuştu. Ağaoğlu, gıdada yaşanan yüksek fiyatlara ilişkin çözümün dijitalleşmeden geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu: Bunun önlenmesi, piyasada istikrarlı ve makul fiyatların oluşması için dijital takip sistemi devreye alınmalı, temel gıda maddelerini fahiş kazançla satanlar Tarım, Ticaret ve Hazine bakanlıkları tarafından sıkı takip ve denetim altına alınmalı ve yaptırımlar ağırlaştırılmalı.



