Evliyâya düşmanlık etmek!..

Seyyid Ahmed Bedevî hazretlerinin büyüklüğüne inanmayan kimseler vardı o devirde.

Bir âdet vardı.

Her sene, belirli bir günde, bu zâtın kabri başında mevlid cemiyeti tertip edilirdi.

Ve bu cemiyete çok kimseler gelirdi uzaktan yakından. Büyük kalabalık olurdu.

Bir vâli, bu zâta düşmanlığından, mevlid cemiyetine katılmak isteyenlere izin vermez ve göndermezdi hiç kimseyi.

Muhammed Şenâvî adlı bir âlim, nasîhat vermek için gitti bu vâliye. Ahmed Bedevî hazretlerinin “büyük bir velî” olduğunu söylediyse de,

tesir etmedi.

Devam etti düşmanlığına. Muhammed Şenâvî üzüldü! Ve şikâyet etti onu Ahmed Bedevî’ye!

Nurlu türbesine gitti ve;

“Efendim, bu vâli sizin mevlidinize katılmak isteyenlere izin vermiyor. Kendisine nasîhat ettimse de dinlemedi. Onu size havâle ediyorum” diye arz etti.

O an bir sesduydu...

Türbeden geliyordu...

“Üzülme evlâdım! O bize dil uzatıyorsa, elbette cezâsını çekecektir” diyordu.

Çok geçmeden tesiri görüldü.

Vâlinin dilinde bir yaraçıktı.

Bir şey yiyemiyor ve bir kelime bile konuşamıyordu.

Hakîr ve zelîl hâlde ölüp gitti nihâyet.

Ama bu, dünyâdakicezâsıydı elbette ki.

Âhiretteki cezâsı isekat kat olacaktı!..

