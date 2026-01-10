Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa Finali için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Marmaray hattındaki Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri geçici süreyle durduruldu. Zeytinburnu ve Kazlıçeşme duraklarını kullanmak isteyen vatandaşlar, saat düzenlemesinin ayrıntılarını araştırıyor.

Marmaray hattında yer alan Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik kararı doğrultusunda Galatasaray–Fenerbahçe arasında oynanacak 2025 Süper Kupa Finali’nin erken saatlere çekilmesi nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı.

Açıklama geldi! Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme durakları kapalı mı, neden kapalı?

MARMARAY SAAT KAÇA KADAR KAPALI OLACAK?

Resmî açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00 ile 18.00 arasında güvenlik tedbirleri kapsamında Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu. Aynı saatler arasında Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattında da Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu kullanımına kapalı olacak.

Yetkililer, uygulamanın tamamen maç günü alınan önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında olduğunu vurgularken, seferlerin diğer istasyonlardan planlanan şekilde devam edeceğini bildirdi. Kısıtlamanın belirtilen saat aralığının ardından sona ermesi bekleniyor.





Haberle İlgili Daha Fazlası