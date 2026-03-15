Yargıdaki yeni düzenlemeyle yıllarca süren çekişmeli boşanma davaları tarih oluyor. 12. yargı paketi kapsamında hayata geçirilecek arabuluculuk sistemi sayesinde, tarafların anlaşması halinde boşanma işlemleri mahkeme salonlarından arabulucu masasına taşınarak kısa sürede sonuçlandırılacak.

GAMZE ERDOĞAN- Yargıdaki ‘ara buluculuk’ sayesinde 2017 yılından bu yana yüzde 83 başarı elde edilerek 2 milyon 54 bin 423 dosyada uzlaşma sağlandı. Buna rağmen mahkemelerde yoğunluk sürüyor.

Bunu azaltmak için uzlaştırma ve ara buluculuk uygulamaları 12. yargı paketiyle birlikte daha da yaygınlaştırılacak.

Ara buluculukta kapsam genişliyor: Çekişmeli boşanma davaları tarih oluyor

Yeni düzenleme ile 8-10 yıl süren çekişmeli boşanma davalarının kısaltılacak. Tarafların mahkeme önünde boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etmeleri hâlinde dosya ara buluculuğa yönlendirilecek.

Tutanak buradan da nüfus müdürlüğüne gönderilecek ve boşanma kararı kesinleşecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar ise yargılama kapsamında ayrıca değerlendirilmeye devam edecek.



