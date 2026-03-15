Ara buluculukta kapsam genişliyor: Çekişmeli boşanma davaları tarih oluyor
Yargıdaki yeni düzenlemeyle yıllarca süren çekişmeli boşanma davaları tarih oluyor. 12. yargı paketi kapsamında hayata geçirilecek arabuluculuk sistemi sayesinde, tarafların anlaşması halinde boşanma işlemleri mahkeme salonlarından arabulucu masasına taşınarak kısa sürede sonuçlandırılacak.
- Yargıdaki 'arabuluculuk' sayesinde 2017'den bu yana 2 milyon 54 bin 423 dosyada yüzde 83 başarıyla uzlaşma sağlandı.
- Mahkemelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamaları 12. yargı paketiyle daha da yaygınlaştırılacak.
- Yeni düzenleme ile 8-10 yıl süren çekişmeli boşanma davaları kısaltılacak.
- Tarafların mahkeme önünde boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etmeleri halinde dosya arabuluculuğa yönlendirilecek.
- Arabuluculuk sürecinden sonra tutanak nüfus müdürlüğüne gönderilerek boşanma kararı kesinleşecek.
- Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer'i sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar yargılama kapsamında ayrıca değerlendirilecek.
GAMZE ERDOĞAN- Yargıdaki ‘ara buluculuk’ sayesinde 2017 yılından bu yana yüzde 83 başarı elde edilerek 2 milyon 54 bin 423 dosyada uzlaşma sağlandı. Buna rağmen mahkemelerde yoğunluk sürüyor.
Bunu azaltmak için uzlaştırma ve ara buluculuk uygulamaları 12. yargı paketiyle birlikte daha da yaygınlaştırılacak.
Yeni düzenleme ile 8-10 yıl süren çekişmeli boşanma davalarının kısaltılacak. Tarafların mahkeme önünde boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etmeleri hâlinde dosya ara buluculuğa yönlendirilecek.
Tutanak buradan da nüfus müdürlüğüne gönderilecek ve boşanma kararı kesinleşecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar ise yargılama kapsamında ayrıca değerlendirilmeye devam edecek.