Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme getirildi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı belirli saatler arasında kapalı olacak.

Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 18:45'de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Finali nedeniyle sefer düzenlemesi yapılmıştır." denildi.



UYMden açıklama geldi! İstanbulda M9 metrosu neden kapalı, saat kaça kadar kapalı olacak?

M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy ve Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

Buna göre seferlerimiz aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

10 Ocak Cumartesi günü 16.00–00.00 saatleri arasında;

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı

• M9 Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna istasyonları dışındaki tüm istasyonları işletmeye kapatılacaktır.

• Ataköy ve Yenibosna istasyonları Fenerbahçe taraftarlarının buluşma noktası olacaktır.

• Fenerbahçe taraftarları açık olan istasyonlarda yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır.

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattımızı kullanmak isteyen diğer yolcularımız için ulaşım, hat güzergahında Ataköy-Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT otobüsleri ile sağlanacaktır.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı

•İkitelli Sanayi İstasyonu Galatasaray taraftarlarının buluşma noktası olacaktır.

•Galatasaray taraftarları M3 Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu’nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır.

Taraftar yoğunluğuna bağlı olarak ek güvenlik ve yönlendirme tedbirleri uygulanacaktır." denildi.

