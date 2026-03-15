BBP Lideri Destici, “Mahkeme miting meydanı değil” diyerek İBB davasının siyasallaştırıldığını savundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

ABD ve İsrail’in saldırılarını eleştiren Destici, uluslararası hukuk sisteminin etkisiz kaldığını belirterek, bölgedeki saldırıların doğrudan Türkiye’yi ve İslam coğrafyasını hedef aldığını savundu. İslam dünyasındaki bölünmüşlüğe dikkat çeken BBP lideri; Türkiye, Pakistan ve Mısır öncülüğünde Türk dünyasını da kapsayan güçlü bir pakt kurulması çağrısında bulundu.

ZAMLAR DÜŞÜK KALDI

Destici, emeklilere yapılan zam ile bayram ikramiyesinin çok düşük olduğunu söyledi. En düşük emekli maaşının 30 bin lira, bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması gerektiğini vurgulayan Destici, vatandaşlık maaşının asgari ücretle belirlenmesinin yerine asgari hane geçim ücreti standardı getirilmesiyle hesaplanmasını önerdi.

Mustafa Destici, gazetemizin Ankara Temsilcisi Akif Bülbül'ün sorularını cevapladı

BBP Genel Başkanı, kadın çalışanlara yönelik günlük 7 saat uygulaması önerilerini hatırlatırken, ”Kadınlarımız bir saat işe geç başlasın, bir saat erken çıksın. Bayram arifesinde yarım gün kaldırılsın tam gün izin kullansınlar. Halkla yaptığımız anketlerde kabul edenlerin oranı yüzde 80’lerde” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir belediyesine yönelik davaya ilişkin düşüncelerini de anlatan Destici, şöyle konuştu:

Hukuk sistemimizde selam konuşması diye bir uygulama yok. Mahkeme miting meydanı veya konuşma alanı değildir. CHP’liler ve Ekrem İmamoğlu, hukuki bir yargılamayı politik dava hâline getirmek için çabalıyorlar.

Cumhur İttifakının son dönemde oylarının artmasının ve AK Partinin yüzde 34-35’lere ulaşmasının muhalefet partilerinin halka güven vermemesinden ve tek çözüm adresinin iktidar olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası