Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında iddiaya göre silah gösterme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gerginlik büyüyerek dışarı taştı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Linçten polis kurtardı

ARABADAN İNDİRMEYE KALKTILAR

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp görgü tanıklarından bilgi toplamaya çalışırken, kulüp çalışanları, silah gösteren kişinin arkadaşı olduğunu ileri sürdükleri bir şahsı otomobilinin içinde hedef aldı. Araçtaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalışan çalışanlara polis müdahale etti. Biber gazıyla yapılan müdahale, kalabalığın saldırısını dağıtarak olası bir linç girişimini engelledi.

Gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı

Olayda yaralanma olmadı. İşletme sahiplerinin, kendilerine silah gösterdiğini iddia ettikleri kişilerden şikâyetçi olmak için karakola başvurduğu belirtildi.

