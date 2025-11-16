Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hizmete alınan ekoturizm alanlarının sayısı kasım itibarıyla 136’ya yükselirken bu rotaları yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret etti. Alanlar kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine ise yıllık yaklaşık 2 milyar lira katkı imkânı veriyor.

Türkiye genelinde 58 şehirde ekoturizm alanları vatandaşlara hizmet verirken sekiz alana ev sahipliği yapan Artvin öne çıkıyor. Balıkesir, Bolu, Çanakkale ve Eskişehir’de beşer ekoturizm alanı bulunurken Ankara, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin’de dörder alan yer alıyor.

SAYILARI 200'E ÇIKARILACAK

İlk defa 2017’de oluşturulan ekoturizm alanlarında sayının 2024-2028 yıllarını kapsayan 12’nci Kalkınma Planı sonunda 200’e çıkarılması öngörülüyor. Öte yandan orman parklarının sayısı ise 2002’de 92 iken bu yılın kasım ayı itibarıyla 1954’e yükseldi. Orman parklarının 348’i konaklama imkânı sunuyor, 1.606’sı ise günübirlik dinlenme veya etkinlik alanı olarak hizmet veriyor. Orman parklarında, 50 bin kişi istihdam edilerek ülke ekonomisine de yıllık 12 milyar lira katkı sağlanıyor. Parklardaki yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 45 milyona ulaştı.

