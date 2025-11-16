Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, tabiattan gelişigüzel toplanan zehirli bitkiler ile toplu yemek organizasyonlarında sağlıksız şartlarda hazırlanan gıdaların, zehirlenme vakalarındaki artışta belirleyici olduğuna yönelik uyarılarda bulundu

Türkiye’nin farklı illerinde son haftalarda art arda görülen gıda zehirlenmesi vakaları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Yetkililer, özellikle tabiattan gelişigüzel toplanan zehirli bitkiler ile toplu yemek organizasyonlarında sağlıksız şartlarda hazırlanan gıdaların, vakalardaki artışta belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu durumdan kaynaklı zehirlenmelerde, genellikle tek tencerede pişirilip uzun süre bekletilen yemekler, uygunsuz taşıma koşulları veya çapraz bulaşma rol oynuyor. Uzmanlara göre, görünüşte masum görünen bazı bitkiler sinir sistemini etkileyen güçlü toksinler içeriyor. Bu maddeler kısa sürede görme kaybı, bilinç bulanıklığı ve solunum yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabiliyor. Bakanlık, etiketsiz, menşei belirsiz ve kayıt dışı ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık riski oluşturduğuna işaret ediyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden satılan “organik” veya “ev yapımı” denilerek satılan ürünlerde de denetim dışılık riski bulunduğu belirtiliyor.

81 İLDE 1 MİLYON DENETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 81 şehirde çeşitli işletmelere yönelik 1 milyon 103 bin 52 gıda denetimi yaptı. Toplu tüketim yerlerinin kayıt ve onay durumları, hijyen şartları ve muhafaza sıcaklıklarının düzenli olarak kontrol edildiği denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 25 bin 749 idari para cezası uygulandı, 2 milyar 206 milyon 162 bin 590 lira tutarında yaptırım kararı alındı ve 495 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul’da faaliyette olan 135 bin 717 gıda işletmesinde, bu yıl boyunca 192 bin 148 resmî kontrol yapıldı, 8 bin 26 işletmeye idari para cezası uygulandı ve 79 dosya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu olarak iletildi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN TEMEL KURALLAR

Açıkta satılan gıdalar mümkün olduğunca tercih edilmemeli. Tarladan toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli. Bozulmuş, şişmiş, rengi değişmiş konserveler kesinlikle yenmemeli. Şüpheli ürünler ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmelidir. Vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajlar saklanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli Sıcak tutulacak gıdalar 65 derecenin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli. Catering fi rmalarının ‘Bakanlık İşletme Kayıt Belgesi’ne sahip olup olmadığı kontrol edilmeli. Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı. Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı. Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı. Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli. Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, hâlsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli. Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.

SEVDA KILIÇ

