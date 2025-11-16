A Milliler Bulgaristan'ı 2-0'la devirdi A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan'ı konuk etti. Millilerimiz, karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Kritik maçın ardından spor yazarları, karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte uzman isimlerin analizleri ve detaylar...

A Milliler Bulgaristan'ı 2-0'la devirdi ÇİLİNGİR ÇALHANOĞLU OLDU Hedefsiz rakipler bazen problem olabiliyor. Dün biz bunu bilhassa ikinci yarıda hissettik. Bulgarlar 1-0’ı bile koruma içgüdüsündeydiler. Savunmayı açmakta zorlandık! Bulgarların tek yapabildikleri, savunmalarını kalabalık tutarak skoru tutabilmeydi. Yetenek ve oyun güçleri hiç yoktu. Pas dahi yapamıyorlardı. İlk yarı boyunca oyun kontrolü bizdeydi; pozisyon bulan taraftık. Çözüm; duran top ya da bariz bireysel hata yapmalarıydı. Açmakta zorlandık. İkinci yarıda ikinci golü bulamadığımız her dakika Bulgarlar’ın direncini artırdı. Pozisyon vermeye başladık. İkiyi, üçü erken bulabilsek dirençleri kırılacaktı. (Ömer Faruk Ünal - Türkiye Gazetesi)

A Milliler Bulgaristan'ı 2-0'la devirdi İSPANYA İÇİN YETMEZ Kalabalık Bulgar savunmasını maalesef aşmakta zorlandık. Kenan-Ferdi ikilisinin kanadından etkili ataklar yaptık. Oğuz-Zeki ikilisiyle sağ tarafta verimli atak yapmakta başarılı olamadık. Zeki'nin tek başına yaptığı bindirmelerle Bulgarlar özellikle ikinci yarı kalemize cesaretle gelip tehditkâr ataklar yaptı. Milli Takım'ın keyif vermediği maçta Bulgarlar'ı Hakan'ın penaltı golüyle ve Chernev'in kendi kalesine attığı golle yendik. Montella maalesef oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptı. İyi oynayan Ferdi ile Zeki'yi gereksiz yere oyundan aldı. Etkisiz Arda ile çok pozisyon harcayan Kerem'i oyunda tutması hataydı. İsmail orta alanda kusursuz oynadı ama gördüğü sarı kart hataydı. İspanya maçında öfkeli değil akıllı oynamalıyız. İlk maçta 6 gol yemenin tepkisi içinde mücadele etmemeliyiz. Bu orta saha İspanya için yetmez. İsmail de olmayacak. Montella orta alanı güçlü tutmalı ve İspanya'ya geniş alan vermemeli. (Levent Tüzemen-Sabah)

A Milliler Bulgaristan'ı 2-0'la devirdi TARTIYA ÇIKACAKLAR Baskılı ve hızlı paslarla örmeye çalıştığımız atak planına sahiptik. Bulgarlar da bunun farkında olarak kalabalık kaldılar geride. Hakan ve Arda'nın başına nöbetçiler diktiler. Sağ kanattaki duvarı Oğuz'la deldik, sol tarafı Kenan ve Ferdi ile. Kanat toplarını getirsek de ceza alanında bizimkiler yoktu. Top rakibe geçtiğinde geriye koşma problemi yaşamayan bir takımız. Çocuklar hemen alanlarını kapatmaya çalışıyor ve yardımlaşıyor. Son maç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama Montella ve Bizim Çocuklar artık ilk 10'un içindeki rakiplere karşı, "Buradayız" demek zorunda. İspanya maçında kendi tartılarına çıkacaklar. Bu kadroya ikinci sınıf olmak yakışmaz. Bu jenerasyonun kendi tartısını yapması için iyi bir taktik yönetime ihtiyacı var. Montella değiştirmeyi ve koruduğu kadrosu ile farklı olmayı başarmalı. Bu çocuklar da bunu hak ediyor, biz de... (Gürcan Bilgiç - Sabah)

A Milliler Bulgaristan'ı 2-0'la devirdi BİZİM ÇOCUKLAR UMUT VERİYOR Dün gece sahada öyle bir Türkiye vardı ki, skordan bağımsız olarak rahatlıkla söyleyebilirim: Gerçekten çok iyi bir Milli Takımımız var. Özellikle ilk 45 dakikada Bulgaristan'a karşı ortaya konan oyun, adeta kedinin fareyle oynadığı bir görüntü sundu. İki kanat da etkiliydi ama özellikle Kenan'ın bulunduğu taraf, temposuyla ve dinamizmiyle oyunu sürekli rakip yarı sahaya yıktı. Tek eksik ise aradığımız son vuruşlardı. Kenan'ın bire bir kaldığı pozisyonlarda yaptığı çalımlar, tribünlere olduğu kadar ekrana bakanlara da keyif verdi. Gecenin en çok çalışan isimlerinden biri ise kuşkusuz Kerem'di. Eleme grubunu, İspanya maçı hariç, son derece iyi geçtik. Bizim Çocuklar üzerine düşeni yaptı, Şimdi önümüzde salı akşamı oynayacağımız ve ilk maçta bizi mahcup eden İspanya karşılaşması var. Play-Off turuna kaldık. Umarım uzun zamandır hasretini çektiğiz Dünya Kupası'na katılırız. (İlker Yağcıoğlu - Takvim)

A Milliler Bulgaristan'ı 2-0'la devirdi PARLAYAN YILDIZ Malum ön tarafımız muhteşem, Real'den Arda, İnter'den Hakan, Juve'den Kenan, daha ne olsun!? Böylesine teknik, çabuk, hızlı ve akıllı oyuncular bir arada oynarken attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmemesinin nedeni yanlış stratejimizdi. Bulgaristan'a ilk maçta yarım düzine gol attık ama asla kötü takım değiller. Aleksandar Dimitrov muhtemelen alt yaş gruplarından beri bu çocuklarla beraber ve her geçen gün üstüne koyan bir görüntüleri var. İyi mücadele edip, çok koşuyorlar. Biz ilk yarıda inanılmaz enerji harcayıp, hak ettiğimiz kadar pozisyon da bulduk ama o enerjinin karşılığını skor tabelasına ancak penaltıyla yazdırabildik... Bunun sebebi sağ kanatta Zeki ve Oğuz ikilisinin yanlış oyunları ve sanki ceza sahasında bir pivot santrforumuz varmışçasına yüksek ortalar yapmalarıydı. Oysa boy ortalamamız çat taşlasa 1.75, rakip stoperlerin en kısası da muhtemelen 1.90.. (Turgay Demir - Fotomaç)

