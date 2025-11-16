Müşteriye büyük şok! Mekanın 'bir dilim limon' ücreti sosyal medyaya düştü
Kuzguncuk’ta bir kafede müşterilerin talep ettiği bir dilim limonun hesaba '10 TL' olarak yansıtılması, sosyal medyada büyük tepki topladı ve işletmelerin ek ücret politikalarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
- Kuzguncuk'taki bir kafede müşterilerden bir dilim limon için 10 TL ücret alındı.
- Müşteriler duruma şaşkınlıklarını dile getirerek fişi sosyal medyada paylaştı.
- Olay, işletmelerin "ek ürün" ücretlendirmeleri ve fiyatlandırma şeffaflığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
- Daha önce de "şarj ücreti" gibi benzer ek kalemlerin fişe yansıması tepkilere neden olmuştu.
Üsküdar’ın Kuzguncuk semtindeki bir işletmede yaşanan olay, artan ek ücret tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Mekanların hesaplara eklediği küçük kalemler nedeniyle müşteri şikâyetleri giderek artarken, son örnek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Boğaz manzaralı bir kafeye giden müşteriler, sipariş ettikleri soda ve çayın yanında limon talep etti. Garsonun masaya birkaç dilim limon getirmesi sıradan bir durum gibi görünse de, hesap istendiğinde tablo değişti.
BİR DİLİM LİMON 10 TL
Sabah'ın haberine göre; müşteriler, limonun “ekstra ürün” olarak 10 TL ücretlendirilmiş olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren ziyaretçiler, “Sodanın içine attığımız limona bile para aldılar” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.
TARTIŞMALAR ALEVLENDİ
Sosyal medyada paylaşılan fiş kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar işletmelerin ek ücret politikalarını eleştiren yorumlar yaptı. Artan benzer şikâyetler, restoran ve kafe fiyatlandırmalarındaki şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde de bir işletmenin 'şarj ücreti'ni fişe yansıttığı görülmüş, bu durum tartışmalara neden olmuştu.