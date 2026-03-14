İran Devrim Muhafızları, savaşın başından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Operasyonlarda 700’den fazla İHA ve yüzlerce füze kullanıldığı aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

500 ASKERİ NOKTA VURULDU

Açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi, 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanılan İHA’ların tipi ile füzelerin sayısı ve özelliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Son olarak İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İran ve Lübnan'dan atılan füze ve roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlerde sirenlerin çaldığı aktarılan haberde, hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü önlediği, fakat Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

"GERÇEK VAAT-4" OPERASYONUNDA 48. DALGA

Öte yandan ⁠İran Devrim Muhafızları Ordusu da bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 48. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde bulunan Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine füze saldırısı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzelerinin yanı sıra kamikaze İHA'ları kullanıldı.

