ABD basını ortaya çıkardı! İran, Suudi Arabistan’da 5 yakıt ikmal uçağını bombaladı
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
5 YAKIT İKMAL UÇAĞI VURULDU
İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD’ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğü bildirildi.
CAN KAYBI YOK
İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Suudi Arabistan, İran’dan çok sayıda saldırı yapıldığını açıklamıştı. İran, ABD’nin saldırılarına cevap olarak, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya başlamıştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, İran tarafından yapılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının önlendiği bildirilmişti.
PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ DE HEDEF ALINDI
Bu saldırılardan bazılarının yaklaşık 2 bin 300 ABD askerine ev sahipliği yaptığı bilinen Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldığı ifade edilmişti.