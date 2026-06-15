Dünya Kupası 3.'ler çıkıyor mu sorusu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin Avustralya yenilgisi sonrası üçüncülük durumunda gruptan çıkıp çıkmayacağı merak edildi. Yeni turnuva formatında son 32 turuna yükselecek takımlar belirlenirken, grup üçüncülerinin durumu ve en iyi 3.'lerin nasıl seçileceği merak ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımlı yeni formatıyla ilk kez düzenleniyor. Takım sayısının artmasıyla birlikte grup aşamasından eleme turlarına geçiş sistemi de değişirken, gözler grup üçüncülerinin üst tura çıkma ihtimaline çevrildi. Futbolseverler, son 32 turuna hangi takımların yükseleceğini ve en iyi 3.'lerin hangi kriterlere göre belirleneceğini araştırıyor.

DÜNYA KUPASI 3.'LER ÇIKIYOR MU?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup üçüncüleri de eleme turuna yükselme şansına sahip olacak. Turnuvanın yeni formatında 48 takım, dörderli 12 gruba ayrılırken grup aşamasının ardından toplam 32 takım yoluna devam edecek. Bu sistem, önceki Dünya Kupaları'na göre daha fazla takımın eleme heyecanına ortak olmasına imkan tanıyor.

Her grubun ilk iki sırasında yer alan toplam 24 takım doğrudan son 32 turuna yükselecek. Kalan 8 kontenjan ise gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasında yapılacak genel sıralama sonucunda dağıtılacak. Böylece grup üçüncülüğü, önceki turnuvalara kıyasla çok daha önemli hale gelecek ve son maçlara kadar sürecek rekabetin artmasına katkı sağlayacak.

Dünya Kupası 3.ler çıkıyor mu, en iyi 3.ler nasıl belirleniyor?

DÜNYA KUPASI'NDA EN İYİ 3.'LER NASIL BELİRLENİYOR?

En iyi üçüncülerin belirlenmesinde ilk kriter grup aşamasında toplanan puan sayısı olacak. Üç maç sonunda en yüksek puanı elde eden üçüncü sıradaki takımlar sıralamada avantaj sağlayacak. Bu nedenle her puan, son 32 turu yarışında büyük önem taşıyacak.

Puan eşitliği halinde ise gol averajı devreye girecek. Takımların attığı ve yediği goller arasındaki fark, sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak. Gol averajının da eşit olması durumunda grup aşamasında atılan toplam gol sayısı dikkate alınacak. Sıralama kriterleri de eşitliği bozmazsa disiplin puanları ve turnuva kuralları dikkate alınacak.

Dünya Kupası 3.ler çıkıyor mu, en iyi 3.ler nasıl belirleniyor?

HANGİ TAKIMLAR SON 32 TURUNA ÇIKACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselecek takımların büyük bölümünü grup liderleri ve grup ikincileri oluşturacak. Toplam 12 grubun ilk iki sırasında yer alan 24 ekip doğrudan eleme aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Kalan 8 takım ise grup üçüncüleri arasından seçilecek. Böylece grup aşamasının ardından toplam 32 takım eleme turlarında mücadele edecek. Yeni sistem, özellikle son grup maçlarının önemini artırıyor. Takımlar yalnızca kendi gruplarındaki sıralamayı değil, diğer gruplardaki üçüncülerin performanslarını da takip etmek zorunda kalacak. Bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nda her puan, her gol ve her averaj hesabı üst tur yarışında belirleyici rol oynayacak.

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