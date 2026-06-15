ABD Başkanı Donald Trump, 80. yaş gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen UFC organizasyonuyla kutladı. Binlerce kişinin izlediği etkinlik destekçiler tarafından ilgiyle karşılanırken, Beyaz Saray'ın geleneksel kimliğine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin de odağı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 80. yaş gününde Beyaz Saray'da alışılmışın dışında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beyaz Saray'ın çimlerinde kurulan özel arenada düzenlenen UFC organizasyonunda, binlerce davetli karma dövüş sanatları karşılaşmalarını izledi. Trump ve eşi Melania Trump da gece boyunca müsabakaları kafesin hemen yanında takip etti.

Trumpın 80. yaş günü olay oldu! Beyaz Sarayda eşi benzeri görülmemiş kutlama

TRUMP VE EŞİ BİZZAT TEBRİK ETTİ

Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında ABD'li dövüşçü Justin Gaethje ile İspanyol-Gürcü sporcu Ilia Topuria karşı karşıya geldi. Sert geçen mücadelede Topuria'nın aldığı darbeler nedeniyle maça devam edememesi üzerine Gaethje hafif sıklet şampiyonu ilan edildi. Karşılaşmanın ardından Trump ve First Lady Melania Trump kafese girerek yeni şampiyonu tebrik etti.

Trumpın 80. yaş günü olay oldu! Beyaz Sarayda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Trump, etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken geceyi "hayal ettiğinden çok daha iyi" olarak nitelendirdi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINA OTURDU

Ancak organizasyon, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Eleştirmenler, Beyaz Saray gibi devletin en önemli kurumlarından birinde dövüş organizasyonu düzenlenmesini başkanlık makamının ciddiyetiyle bağdaştırmadıklarını ifade etti.

Trumpın 80. yaş günü olay oldu! Beyaz Sarayda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Etkinlik sırasında bazı dövüşçülerin Trump'a övgüler yağdırması ve siyasi içerikli açıklamalar yapması da tartışmaları artırdı. Organizasyon alanında çeşitli şirketlerin reklamlarının yer alması ise Beyaz Saray'ın ticari amaçlarla kullanıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Trumpın 80. yaş günü olay oldu! Beyaz Sarayda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Trump'ın uzun yıllardır UFC ve karma dövüş sanatlarının yakın takipçisi olduğu biliniyor. UFC Başkanı Dana White ile birlikte arenaya gelen Trump, milli marşın okunması ve askeri uçuş gösterileri sırasında da törenlere katıldı. Gece, havai fişek gösterileriyle sona erdi.

60 MİLYON DOLARLIK MALİYET

"UFC Freedom 250" adı verilen etkinlik, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kapsamında planlanan kutlamaların başlangıcı olarak tanıtıldı. Beyaz Saray, organizasyonun yaklaşık 60 milyon dolarlık maliyetinin UFC tarafından karşılandığını açıkladı.

Trumpın 80. yaş günü olay oldu! Beyaz Sarayda eşi benzeri görülmemiş kutlama

Destekçileri etkinliği Amerikan kültürünün bir yansıması olarak değerlendirirken, muhalifler ise ekonomik sorunların ve dış politika gündeminin yoğun olduğu bir dönemde düzenlenen gösterinin zamanlamasını eleştirdi.

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