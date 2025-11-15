Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Herkes yapılacak zammı heyecanla beklerken, ekonomist Filiz Eryılmaz katıldığı programda tahminini açıkladı. Geçen seneden örnek veren Eryılmaz, asgari ücret zammı için rakam verdi.

Asgari ücret pazarlığının başlamasına sayılı günler kaldı. Aralık ayında toplanacak olan komisyon, asgari ücret zammını belirleyecek. Milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap ararken, ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

GEÇEN SENEDEN ÖRNEK VERDİ

Katıldığı programda asgari ücret tahminini paylaşan Eryılmaz, geçen sene asgari ücret artışının beklenen enflasyon baz alınarak yapıldığını ve yüzde 4 refah payıyla toplamda yüzde 30 zam geldiğini hatırlattı. Eryılmaz, bu sene de aynı senaryonun güçlü olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Eryılmaz, "Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-25 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 25 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 25 olursa 27 bin 630 liraya tekabül ediyor." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam yapılırsa 26.524 TL

Yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL

Yüzde 30 zam yapılırsa 28.735 TL

Yüzde 35 zam yapılırsa 29.840 TL

Yüzde 40 zam yapılırsa 30.945 TL

MESUT ŞAHİN

