Hükümet, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine site aidatlarıyla ilgili harekete geçti. Yeni bir düzenleme yapılacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aidat zammının nasıl yapılacağını açıkladı.

Son dönemde site aidatlarıyla ilgili şikayetler arttı. Kiradan fazla aidatlar gündem olurken, birçok site sakini duruma tepkili. Site yönetimleri ile sakinler arasındaki anlaşmazlıkların artmasının ardından hükümet düğmeye bastı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakan Kurum, aidatlarla ilgili site yönetimi ve sakinler arasındaki anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi planladıklarını ifade etti. Kurum, "Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız ve buradan vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimini yapabiliyor olacağız." dedi.

Fahiş site aidatları için harekete geçildi! Düzenleme geliyor

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPAMAYACAKLAR"

Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu. Bunu kontrol altına alacak, aidatların enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacakları ve gerçekten buradan haksız bir kazanç, haksız bir artış, haksız bir süreç yönetilen yerler var.

SİTE YÖNETİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME GELİYOR

Vatandaşımız buradan gerçekten rahatsız. Bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz de gereğini inşallah düzenleme sonrası yapacağız ve gerek genel kurulda alacakları karar çokluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

