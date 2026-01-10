10 Ocak 2026 Tarihli ve 33133 Sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çavak Mahallesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10845)

–– Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Sarıtaş Mahallesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10846)

–– 154 kV İsdemir Çorum Alaca GES (Perçem GES) TM-Bozok TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10847)

–– Muğla İli, Milas İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan S:86541 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10848)

–– Adana İli, Ceyhan ve Yumurtalık İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10849)

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2026 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10850)

–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10851)

YÖNETMELİKLER

–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10852)

–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/01/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

