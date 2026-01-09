Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçıran ABD bölgedeki saldırılarını da aralıksız sürdürüyor. ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2 Rus tankerine de el koyan ABD, bugün baskın düzenlenen "Olina" petrol tankeri ile Karayipler'de 5'inci gemiyi ele geçirmiş oldu.

ABD ordusunun, bu sabah Karayipler bölgesinde seyreden bir petrol tankerine daha baskın düzenleyerek el koyduğu belirtildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah, ortak kurumlar arası güçlerimiz bir kez daha net bir mesaj verdi: 'Suçlular için güvenli bir sığınak yok.'" ifadesi kullanıldı.

Şafak vakti yapılan operasyonda USS Gerald R. Ford'dan hareket eden deniz piyadelerinin Karayip Denizi'nde "Olina" adlı petrol tanker gemisini herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdiği bildirildi.

Bu tür ele geçirmelerin ABD Donanması'ndaki USS Iwo Jima, USS San Antonio ve USS Fort Lauderdale'deki ortak güçler tarafından da desteklendiği kaydedilen açıklamada, Batı Yarımküre'de güvenlik yeniden sağlanana kadar buna devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada paylaşılan videoda, ABD askerlerinin söz konusu gemiye helikopterle inerek baskın düzenlediği ve gemide arama yaptığı görüldü.

2 RUS TANKERİNE EL KOYMUŞTU

ABD, en son önceki gün, biri Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Rusya tescilli petrol tankeri "Bella 1", diğeri de yine Karayipler bölgesinde olmak üzere iki petrol tankerini durdurarak, gemilere el koyduğunu açıklamıştı.

KARAYİPLER'DE EL KONULAN 5'İNCİ GEMİ OLDU

"Olina" petrol tankeri ile ABD, Venezuela'nın petrol dağıtımına yönelik yaptırımlar kapsamında 5'inci gemiye el koymuş oldu.

