İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gece eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Bebek Otel ve Klein Phönix’in de aralarında bulunduğu toplam 9 mekana gece saatlerinde baskın yapıldı.

Gazeteci Burak Doğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında ünlü oyuncu Can Yaman’ın gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan yapılan operasyon kapsamında son olarak Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper de gözaltına alınmıştı.

